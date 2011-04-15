Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.23% до 57,88 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 без изменений 2573п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный.

Ралли на глобальных рынках продолжается, американские индексы закрыли очередную неделю на исторических максимумах, индекс Dow смог преодолеть отметку 23 000п. Японский Nikkei закрепился выше 21 000 п, обновив максимумы 2015 года.

Нефть после теста уровня 57 восстанавливает потери, мы ожидаем на этой неделе попытку котировок уйти выше зоны 58-58,8 долл.

Пара доллар/рубль продолжает находиться в диапазоне 57-57,8, высокие цены на нефть поддерживают отечечтвенную валюту, восстановление доллара на глобальных рынках пока проходит незамеченным.

Российские индексы закрыли пятницу снижением, ММВБ - 0,04% до 2034 п,РТС - 0,37% до 1138п.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и снижение индексов в пределах 0.5%



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР





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