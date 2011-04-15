Рубль может начать активное отступление

Абе одержал победу на выборах в Японии, что означает сохранение текущего курса экономической и монетарной политики. Для иены эта новость придала импульс на ослабление, так как Абе полагается на ультрамягкую денежно-кредитную политику, что вызывает снижение валюты. На открытии торгов пара USDJPY поднималась до 114, но позже ушла в коррекционный откат, так и не сумев сходу преодолеть важное сопротивление. Прошедшие выборы, вероятно, уберут сопротивление на пути роста пары, хотя в последующие дни на неё могут влиять колебания спроса на риски.

Единая валюта снижается с утра на продолжающейся перепалке между официальным Мадридом и властями Каталонии.

Ослабление иены и евро помогли индексу доллару продемонстрировать заметное укрепление в пятницу и продолжить его в понедельник с утра. USDX преодолел сопротивление, что указывает на возможность дальнейшего роста. Для подтверждения этого разворота индексу следует преодолеть отметку 94, что означает рост на 0.3%. Без взятия этого уровня базовым сценарием является сохранение долларом тренда на снижение.

Такой внешний фон настраивает на осторожность в отношении рубля. Пара USDRUB потихоньку ползёт вверх, за неделю прибавив 50 копеек, но на дневных графиках хорошо просматривается краткосрочный повышательный тренд. Торги понедельника пара начала вокруг отметки 57.50. В случае подтверждения разворота доллара к росту, пара может перейти в более интенсивное наступление.

Уже сейчас трейдеры с рублём в массе своей игнорируют позитивную динамику нефти с утра и в большей степени ориентируются на спрос на риски. Это, скорее, плохая новость для российской валюты, так как не позволяет ей в полной мере воспользоваться текущими высокими котировками чёрного золота.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





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