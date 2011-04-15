Российский рынок акций закончил торги в понедельник на негативной
территории. Он фиксировал прибыль в ожидании назначения нового главы ФРС, а также на фоне позитива на внешних рынках акций из-за большой вероятности, что налоговая реформа Трампа будет реализована. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,97%) и
энергетического (-0,79%)секторов.
Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,30% и закрылся на уровне 2065.64 пункта. Индекс РТС закрылся падением на 0,41% и остановился на уровне 1129.77 пунктов на волне роста курса рубля
против евро и снижения против американского доллара.
Цены на сырую нефть в понедельник снизились перед выходом данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти.
Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 0,52%, до 57,45 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,14%, до 51,82 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно. Ему удается
сдерживать напор американского доллара, но вот против евро он уверенно подрастает на волне снижения пары евро/доллар. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра закрылась с повышением на 0,04%, до 57,51 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на
завтра упала на 0,25%, до 67,55 рублей за евро.
Рынок акций РФ, вероятно, будет оставаться под давлением, пока не будет назначен новый руководитель ФРС США.
Во вторник выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Германии, еврозоны и США. Также
будут обнародованы цифры по запасам нефти и нефтепродуктов от
Американского института нефти.
Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital
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