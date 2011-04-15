Рынок откроется на нейтральной ноте, индексы продолжат умеренный рост.

Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.19% до 57,48 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет 0,08% до 2565п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный.

Вчера американские индексы продемонстрировали снижение, Nasdaq потерял более 0.6%, S&P снизился на 0.4%. Любые коррекции на американских площадках пока инвесторы рассматривают как шанс зайти в рынок по хорошим ценам.

Текущая картина на рынках, сигнализирует на возможное начало более сильного снижения индексов. Снижение S&P ниже отметки 2550п будет выступать первым сигналом.

Нефть продолжает консолидироваться вблизи уровня 57 долл., на наш взгляд котировки на этой неделе могут уйти ниже. Цели снижения 56,65.

Пара доллар/рубль, несмотря на рост доллара на глобальных рынках и снижение нефти, полностью игнорирует данные факторы. Пара смогла удержаться выше 57.4, оставляя шансы для роста с первыми целями 58,3.

Российские индексы закрыли вчера день снижением, ММВБ - 0,39%, до 2063 п, РТС - 0,3% до 1131п.

Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и рост индексов в пределах 0.5%

Среди бумаг мы бы отметили акции: "Газпрома" и ГМК "Норникель".



Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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