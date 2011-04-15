Рубль вчера торговался с небольшим укреплением против единой европейской валюты, которая пока испытывает давление от нестабильности в Испании, и против доллара США. Силы рублю придает близость пика налогового периода и продолжающийся спрос на ОФЗ и все это в преддверии заседания ЦБ в пятницу, когда ожидается объявление ключевой ставки.

Доллар/рубль торговался ниже отметки 57,5, а евро/рубль в районе 67,5.

Также крепость рубля обеспечивается стабилизацией торгов по нефти в преддверии соглашений, которые будут приняты в ходе встречи Совета управляющих ОПЕК, которая проходит в Понедельник-Вторник этой недели. И еще торговля Brent выше 57,5 поддерживается прогнозами возобновления объемов поставок из Ирака на уровне докризисной ситуации в Киркуке.

Российские индексы в понедельник продолжили нисходящее движение,

начавшееся еще на прошлой торговой неделе.

РТС торговался в области 1130. ММВБ, открывшись по цене 2073,55, к концу дня торговался вблизи 2061-2060, где расположена психологическая отметка.

На этой неделе помимо ЦБ РФ решение о процентной ставке примут еще несколько мировых банков: в Среду – Банк Канады, в Четверг – ЕЦБ. Ожидается, что слабая инфляция за прошедший период подтолкнет ЦБ РФ снизить ставку, но только на 0,25%.

Среда помимо новостей по запасам нефти будет богата статистикой по США, а именно выйдут данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования. Эти данные важны для прогнозирования величины изменения ставки ФРС.

Сегодня, во вторник, выйдут значения индекса деловой активности PMI по Еврозоне и США и данные по нефти от института API.



Богданов Илья, "ИК "Питер Траст"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.