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24.10.2017

Силы рублю придает близость пика налогового периода

Рубль вчера торговался с небольшим укреплением против единой европейской валюты, которая пока испытывает давление от нестабильности в Испании, и против доллара США. Силы рублю придает близость пика налогового периода и продолжающийся спрос на ОФЗ и все это в преддверии заседания ЦБ в пятницу, когда ожидается объявление ключевой ставки.
Доллар/рубль торговался ниже отметки 57,5, а евро/рубль в районе 67,5.
Также крепость рубля обеспечивается стабилизацией торгов по нефти в преддверии соглашений, которые будут приняты в ходе встречи Совета управляющих ОПЕК, которая проходит в Понедельник-Вторник этой недели. И еще торговля Brent выше 57,5 поддерживается прогнозами возобновления объемов поставок из Ирака на уровне докризисной ситуации в Киркуке.
Российские индексы в понедельник продолжили нисходящее движение,
начавшееся еще на прошлой торговой неделе.
РТС торговался в области 1130. ММВБ, открывшись по цене 2073,55, к концу дня торговался вблизи 2061-2060, где расположена психологическая отметка.
На этой неделе помимо ЦБ РФ решение о процентной ставке примут еще несколько мировых банков: в Среду – Банк Канады, в Четверг – ЕЦБ. Ожидается, что слабая инфляция за прошедший период подтолкнет ЦБ РФ снизить ставку, но только на 0,25%.
Среда помимо новостей по запасам нефти будет богата статистикой по США, а именно выйдут данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования. Эти данные важны для прогнозирования величины изменения ставки ФРС.
Сегодня, во вторник, выйдут значения индекса деловой активности PMI по Еврозоне и США и данные по нефти от института API.

Богданов Илья, "ИК "Питер Траст"


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