Минфин России готовится к кризису

Глава Минфина, Антон Силуанов, обратился к Дмитрию Медведеву с предложениями о «мерах модернизации валютного контроля». Глава финансового ведомства предлагает провести либерализацию валютного законодательства и при этом наделить ЦБ и Правительство правом вводить жесткие валютные ограничения в период кризиса. Судя по всему, Минфин «готовит сани летом» и старается «подстелить соломку» перед возможным новым валютным кризисом. Иначе как еще объяснить подобное предложение в период уникальной стабильности не только в экономике, но и на валютном рынке.

На торгах московской биржи за одну единицу американской валюты сегодня дают 57 рублей 55 копеек, евро торгуется на уровне 67 рублей 65 копеек, индекс ММВБ продолжает корректироваться и упал до 2060 пунктов, а котировки нефти марки Brent вновь вернулись к отметке в 57$ за баррель.

Черное золото снижается, так и не достигнув отметки в 60$ за баррель. При этом глава Министерства Энергетики России, Александр Новак, выступая на форуме «Россия зовет!», рассказал о том, что соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ выполняется на данный момент на 102%. Это довольно позитивные новости для нефтяного рынка, которые могли поддержать котировки черного золота. Однако, мы видим, что североморскому сорту Brent достаточно тяжело преодолеть сопротивление в районе отметки в 58$ за баррель. Без подъема нефтяных цен ожидать какого-то существенного укрепления курса российской валюты также не стоит. Напомним, что последние рекомендации, которые мы давали, это покупки в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. Цели до конца текущего года – 59 - 60 рублей.



Задоя Глеб, Руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн



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