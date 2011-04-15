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25.10.2017

Цены на нефть сохраняют бычью динамику

Цены на нефть сохраняют бычью динамику, поддерживающую актив на многонедельных максимумах. Торговая сессия вторника обернулась для всего рынка черного золота появлением ещё одного мощного фундаментального драйвера. Речь идет о Саудовской Аравии, обозначившей готовность оказать большее содействие в балансировке мирового рынка углеводородов. В частности, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил вчера, что Саудовская Аравия готова «сделать все, что потребуется», чтобы вернуть мировые запасы нефти на уровень их пятилетнего среднего показателя. Комментарии Халида аль-Фалиха о необходимости дополнительных мер со стороны стран ОПЕК+ вовсе были восприняты в качестве сигнала, что участники энергетического пакта в ноябре примут решение о продлении действия соглашения по ограничению добычи до середины 2018 года. Саудовская Аравия не обошла стороной и тему активности сланцевых производителей в США, которая, с учетом последних отчетов Baker Hughes, пошла на спад. Тем не менее, советуем не делать поспешных выводов, не забывая о том, что именно рост нефтедобычи в штатах некоторое время назад свел все усилия ближневосточного картеля, направленные на восстановление баланса на рынке черного золота, к нулю. В случае продолжения сланцевого бума в США, угроза сверхпредложения снова станет реальной. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает и премия за риск по причине все еще актуальных геополитических противостояний между Ираком и Курдистаном. Учитывая сказанное, шансы на тестирование Brent $60 за баррель по-прежнему высоки.

Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets


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