Цены на нефть сохраняют бычью динамику, поддерживающую актив на многонедельных максимумах. Торговая сессия вторника обернулась для всего рынка черного золота появлением ещё одного мощного фундаментального драйвера. Речь идет о Саудовской Аравии, обозначившей готовность оказать большее содействие в балансировке мирового рынка углеводородов. В частности, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил вчера, что Саудовская Аравия готова «сделать все, что потребуется», чтобы вернуть мировые запасы нефти на уровень их пятилетнего среднего показателя. Комментарии Халида аль-Фалиха о необходимости дополнительных мер со стороны стран ОПЕК+ вовсе были восприняты в качестве сигнала, что участники энергетического пакта в ноябре примут решение о продлении действия соглашения по ограничению добычи до середины 2018 года. Саудовская Аравия не обошла стороной и тему активности сланцевых производителей в США, которая, с учетом последних отчетов Baker Hughes, пошла на спад. Тем не менее, советуем не делать поспешных выводов, не забывая о том, что именно рост нефтедобычи в штатах некоторое время назад свел все усилия ближневосточного картеля, направленные на восстановление баланса на рынке черного золота, к нулю. В случае продолжения сланцевого бума в США, угроза сверхпредложения снова станет реальной. Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывает и премия за риск по причине все еще актуальных геополитических противостояний между Ираком и Курдистаном. Учитывая сказанное, шансы на тестирование Brent $60 за баррель по-прежнему высоки.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets





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