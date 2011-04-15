Главным фактором влияния на рубль станет динамика цен на нефть

Рубль торговался во вторник в узком диапазоне, тщетно пытаясь пробить область 57,40. По сути, подобным же образом вели себя нефть и доллар. А в отсутствии внешних драйверов российской валюте сложно показать впечатляющую динамику.

Скорее всего, в ближайшие дни главным фактором влияния на рубль станет именно динамика цен на нефть. После публикации не очень благоприятного для нефти отчета по запасам энергоносителя от Американского института нефти API внимание будет приковано к данным Минэнерго США. Если показатель подтвердит сокращение запасов нефти в очередной раз, это может поддержать кратковременный рост Brent в район 58,50 долл./барр.

В то же время стоит наблюдать за динамикой доллара США: последнее время оптимизм по поводу американской валюты растет даже в отсутствие сильных экономических отчетов. Режим тишины в диалоге США vs КНДР тоже вносит свою лепту в силу доллара.

В результате, USD/RUB может сделать попытку снижения в район 57,00.



Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club







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