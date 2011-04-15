Доллар уже в первые часы может протестировать ближайшее сопротивление

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны покупкам в наших бумагах способствует ситуация на рынке энергоносителе, где на фоне данных Американского института нефти ближайший фьючерс на Brent закрепился выше 58 долларов. Отметим, что по данным API запасы нефти в Штатах выросли на 0,5 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 5,8 и 4,9 млн баррелей соответственно. А вот ситуация на внешних фондовых площадках поддержит «медведей». Так по итогам вторника в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,7% и 0,2%, что чуть ниже уровней, соответствующих нашему закрытию. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы снижаются в пределах 0,1%. На торгах в Азии наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 отступает на 0,6%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,1%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем, что позитив с рынка энергоносителей перевесит, что позволит нашему рынку отыграть потери, понесенные днем ранее, в результате чего индекс ММВБ поднимется в район 2065 – 2070 пунктов. В дальнейшем открытие Европы, где возможен умеренный рост основных индексов на открытии, также поддержит российских «быков». При этом внимание игроков Старого Света будет обращено на данные по индексу экономических ожиданий инвесторов института ZEW в Швейцарии и индексу делового оптимизма от IFO в Германии, которые способны оказать существенное влияние на настроения инвесторов и определить динамику рынков в середине дня. Во второй половине торгов основным фактором для рынка энергоносителей, а значит и для наших акций, станет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов. В случае если она покажет снижение запасов, нефть марки Brent может пойти на штурм годовых максимумов, установленных чуть выше 59 долларов. Это поддержит российские акции и позволит индексу ММВБ сделать еще один шаг к локальному сопротивлению, расположенному на уровне 2080 пунктов.

На валютной секции Московской биржи в начале дня, на фоне закрепления нефти марки Brent выше 58 долларов, мы ожидаем попыток укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. При этом «медведи» попытаются увести доллар к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 57,5 рубля. Однако, учитывая то, что на сегодня приходится пик налоговых выплат, российская валюта перестанет получать поддержку со стороны налогового периода, что не позволит «медведям» пробить эту поддержку. Во второй половине дня, как и для рынка акций, основным фактором для рубля станет реакция рынка энергоносителей на данные по запасам углеводородов в США. И если на их фоне нефть марки Brent сделает существенный шаг к годовым максимумам, продажи в долларе будут преобладать, что может привести к уходу американской валюты в район 57,4 рубля.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»







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