Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. Основным фактором к покупкам станет восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь смогла подняться в район 58,4 доллара за баррель. При этом ситуация на внешних фондовых площадках нейтральна для наших акций. Так, по итогам торгов среды в США индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,5%, что соответствует уровням нашего вчерашнего закрытия. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в пределах 0,1%. На торгах в Азии преобладают покупки: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite прибавляют 0,1% и 0,3% соответственно.

На таком фоне мы ожидаем умеренного роста российского рынка в начале торгов, что позволит индексу ММВБ отыграть часть вчерашних потерь и восстановить позиции над уровнем 2050 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит существенные изменяя. В Старом Свете вероятна консолидация основных индексов на фоне ожидания окончания заседания ЕЦБ. Решение европейского регулятора может определить настроения инвесторов в середине торгов. При этом мы ожидаем, что ЕЦБ снизит объемы покупок активов до 30 млрд евро в месяц, что уже заложено в котировках активов. При этом в ходе торгов поддержку нашим активам окажет динамика рынка энергоносителей, где благодаря вчерашним данным по запасам углеводородов в США покупки будут преобладать, что поспособствует росту российских акций. Во второй половине дня инвесторы обратят внимание на статистику из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и незавершенным сделкам по продаже домов, которые способны оказать влияние на настроение рынков и определить динамику наших акций в последние часы.

На валютной секции Московской биржи, на фоне восстановления рынка энергоносителей, мы ожидаем некоторого укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, уже в начале торгов доллар может отступить ниже 57,7 рубля, после чего снижение американской валюты будет продолжено. Несмотря на уход поддержки со стороны налогового периода, продажам в американской валюте будет способствовать дальнейший рост нефти марки Brent и ее выход к годовым максимумам. В этом случае «медведи» к концу сессии протестируют ближайшую поддержку, расположенную на уровне 57,5 рубля.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»





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