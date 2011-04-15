Рубль стал заложником снижения сырьевых валют, невзирая на нефть

Динамика рубля в среду в очередной раз подтвердила предположения, что рубль находится под давлением вопреки общему позитивному фону. Пара USDRUB прибавила 13 копеек, поднявшись до 57.75 к началу торгов в четверг. На графике курса валютной пары уже две недели прослеживается явный, хотя и очень размеренный тренд на повышение.

При этом на сырьевом рынке отмечался рост котировок нефти. Баррель марки Brent закрыла торги среды выше 58, что является одним из трёх самых высоких закрытий дня в этом году. Более того, на глобальном валютном рынке индекс доллара потерял 0.3%, евро сумел прорваться выше 1.1800, а фунт – выше 1.3250.

Пара EURRUB на глобальном укреплении курса единой валюты сумела подскочить сразу на 45 копеек до 68.26.

Рынки вчера экстраполировали проблемы других сырьевых валют на рубль и предпочли проигнорировать позитивную динамику нефти. Например, канадский доллар терял на осторожных комментариях Банка Канады в отношении экономики. Новозеландский доллар и южноафриканский рэнд внушительно слабеют последние дни на слабых данных и недовольстве инвесторов курсом политики. Австралийский доллар страдает из-за слабой инфляции, так как потребительские цены и стоимость импорта оказалась ниже ожиданий.

Отчасти ослабление рубля также оправдано собственной очень низкой инфляцией, которая может заставить ЦБР уже в предстоящую пятницу снизить ставки, и в дальнейшем действовать более решительно в направлении смягчения политики.

Сегодня взгляды инвесторов будут прикованы к пресс-конференции ЕЦБ, где ожидается объявление о сокращении программы покупок активов до 30 млрд. в месяц с 2018-го. Скорее всего, на евро будут влиять такие факторы как продолжительность программы и тон комментариев.

Трейдерам с евро следует обратить внимание, что ЕЦБ может продлить программу на пару кварталов, а не целый год или и вовсе пообещать ежеквартальный пересмотр условий. Такой подход породит спекуляции о более резком отказе от QE, чем сейчас ожидается, и способен вызвать заметный рост единой валюты по факту. Если же ЕЦБ проявит осторожность и неспешность, то от евро стоит ждать реакции в диапазоне от сохранения текущих уровней, до импульса к снижению.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro





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