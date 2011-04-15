ММВБ откатится от локального минимума

В четверг российские индексы остались под давлением. ММВБ снижается на 0,27%. РТС торгуется практически без изменений, теряя символические 0,01%. В лидерах роста Детский мир (2,92%), ТМК (2,14%) и САФМАР (1,7%).

В аутсайдерах оказались МегаФон (-4,28%), РуссНефть (-3,78%) и Аэрофлот (-1,6%).

ММВБ после пробоя поддержки 2070/2065 вплотную подобрался к следующему барьеру 2035. Внешний фон остается, скорее, негативным. Сегодня ЕЦБ объявил о сокращении программы покупки активов на 30 млрд евро. Кроме того, рынок находится в ожидании информации о том, кто займет пост главы ФРС США. Сейчас есть 2 кандидата. Причем один из них настроен крайне агрессивно. Тейлор считает, что уже сейчас ставка должна быть втрое выше текущего уровня. И не исключено, что именно он возглавит Федрезерв. Это сдерживает интерес к рискованным активам. Цены на нефть второй день умеренно снижаются.

Котировки марки Brent так и не смогли пройти выше уровня 58,40. Неудивительно, поскольку днем ранее Минэнерго США отчиталось о росте запасов и увеличении добычи. Но в целом фон остается умеренно позитивным. Саудовская Аравия заявляет о том, что однозначно намерена положить конец переизбытку предложения на рынке. А это значит, что растут шансы на продление соглашения в формате ОПЕК+. И это не позволит Brent показать существенную просадку. Пока актуальным остается диапазон 54,70 – 58,40.

В пятницу российский рынок ждет заседания Банка России. Принимая во внимание тот факт, что в течение нескольких недель инфляция удерживается нулевой, у регулятора есть все основания на то, чтобы еще раз аккуратно понизить ключевую ставку. Если это произойдет, ММВБ может отступить от текущих локальных минимумов. Поддержит бенчмарк и снижение рубля, которое может произойти в ответ на смягчение монетарной политики. Кроме того, многое будет зависеть от того посыла, который даст регулятор. Если он сохраняет низкие инфляционные ожидания, рынок это может воспринять с дополнительным оптимизмом. Поэтому по ММВБ есть шанс на возврат в район уровня 2065.



Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club





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