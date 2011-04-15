В пятницу рынки закроются на понижающей ноте

Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0.26% до 52,70$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.02% до отметки 2470п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный.



Нефть после аварии на заводе в Техасе полностью восстановила потери и в очередной раз вернулась в диапазон 53-51,5. Реализация сценария роста к целям 55-60 долл. вновь сохраняется.



Российский рубль достиг зоны поддержки 57,90, сегодня мы ожидаем первые попытки восстановления.



Фондовые индексы России продемонстрировали существенный рост, индекс РТС достиг отметки 1095п., ММВБ 2022п, за счет роста электроэнергетиков и металлургов.



Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и снижения российских индексов в пределах 0.5%.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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