Мировые рынки завершили август на оптимистичной ноте при поддержке сохраняющегося достаточно позитивным новостного фона по экономике (отметим неплохой промышленный PMI в КНР, PMI Чикаго и рост потребительских расходов в США, на 0,3% м/м), а также заявлений главы Минфина С. Мнучина о готовности проекта налоговых реформ в стране, давно ожидаемых рынками. На этом фоне доллар частично отыграл свои позиции, а индекс S&P500 сумел вырасти третий день подряд и показать слабоположительный результат по итогам месяца.



Товарные рынки также показали крепость. Отметим сильное повышательное движение нефтяных котировок в день экспирации октябрьского фьючерса на Brent: покупкам просевшей в середине недели способствовали острый дефицит нефтепродуктов в США перед Днем Труда и приближение нового шторма Lidia к Калифорнии, а также ожидания сокращения добычи ОПЕК на 170 тыс. барр./сутки в августе, из-за Ливии. В результате текущий активный фьючерс на Brent, с поставкой в ноябре по состоянию на утро пятницы торгуется в районе 52.5-53 долл./барр.. Конъюнктурно нефть Brent смотрится неплохо.



Сегодня конъюнктуру мировых рынков мы оцениваем как слабо позитивную. Последняя статистика по США и оживление надежд на реализацию стимулов в США позволили несколько восстановиться инфляционным ожиданиям и оказывают поддержку рынкам. Вместе с тем, имеющийся позитив уже рынками учтен, что ограничивает потенциал для покупок в последний день недели, учитывая "длинные" выходные в США (в понедельник страна празднует День Труда) и большой блок сегодняшних экономических публикаций (страновые PMI и данные по занятости в США), от которых рынки и так ждут сильных данных.



Российский рынок вчера продолжил расти при заметном повышении торговой активности. Мы ждем сохранения инерции к росту индекса ММВБ и сегодня, рассчитывая на тест 200-дневной средней (район 2035 пунктов); закрепление выше этой отметки под вопросом и зависит от развития ситуации на внешних рынках. Ввиду крепости рубля надеемся вновь увидеть динамику сильнее рынка во внутренних секторах, а также в отдельных "сильных" нефтегазовых бумагах (Лукойл, Татнефть), способных отреагировать на рост рублевой стоимости нефти.





Евгений Локтюхов,

Руководитель направления

Анализ отраслей и рынков капитала

Управление исследований и аналитики

ПАО Промсвязьбанк



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