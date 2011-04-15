Рубль может привлечь фиксацию прибыли

На вчерашних торгах российская валюта продолжила подъем, отправив доллар к новым более чем 2-месячным максимумам. Доллар в моменте попытался протестировать отметку 58 руб., утратив поддержку в районе 58,30 руб. По итогам сессии рубль укрепился к доллару и евро в пределах 1% - до 58 руб. и 69 руб. соответственно.



На сей раз наша валюта росла при поддержке нефти, которая оттолкнулась от минимумов и затормозила только на подходе к отметке 53, набрав за день внушительные 4%. Поводом для ралли котировок Brent, помимо технических факторов, послужили сообщения о том, что в августе Россия перевыполнила свою квоту по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Также игроки с оптимизмом восприняли планы США распечатать стратегические резервы, выделив из них 500 тыс. баррелей из-за снижения объемов переработки по причине урагана Харви. В пользу роста рубля также сыграло возобновление продаж доллара во второй половине дня.



Сегодня на утренних торгах доллар, вероятно, продолжит прощупывать почву под отметкой 58 руб. – рубль будет отыгрывать вечерний подъем котировок черного золота. Далее динамика будет зависеть от данных из США. Ключевой отчет по занятости повлияет не только на краткосрочный настрой доллара, но и может внести изменения в текущие ожидания по ставкам ФРС. Сильные показатели способны вернуть спрос на американскую валюту повсеместно, что помешает дальнейшему укреплению рубля. Кроме того, под конец недели может вмешаться фактор фиксации прибыли на привлекательных уровнях. Так что к концу сессии не исключено возвращение пары доллар/рубль выше области 58,30 руб.





Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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