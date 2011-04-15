Рубль демонстрирует силу, но риски сохраняются

На пятницу, 1 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -58,5454 рублей, евро - 69,6222 рублей. Российский рубль уверенно чувствовал себя на протяжении всего августа, что разрушило сложившийся шаблон. И доллар, и евро за прошедший месяц потеряли около одного рубля восьмидесяти копеек. И более того, многие крупные игроки валютного рынка заметно улучшили свои прогнозы по дальнейшим перспективам российской валюты.



Накануне, поводом для первого импульса укрепления рубля стала запоздалая реакция участников локального валютного рынка на улучшение глобального аппетита к рискам. Внутренними факторами поддержки выступили очень хороший спрос на облигации федерального займа в ходе очередного аукциона проведенного Министерством финансов, с одной стороны, а с другой - принятие решение о санации крупнейшего частного банка России - банка «Открытие». Кроме того, инфляция в стране упала ниже 4% и демонстрирует лучшие показатели за всю историю расчетов индикатора. Снижение угроз для банковского сектора и сохраняющаяся высокая доходность продолжают привлекать иностранный капитал, что обеспечивает интерес к российской валюте.



Ралли на рынке нефти, возникшее во второй половите торгового дня обеспечило второй импульс укрепления рубля. В итог и американская и европейская валюта закончили торговую сессию на минимальных значениях месяца: доллар США упал ниже 58 рублей, евро- в районе 69 рублей.



Сегодня В США будет опубликован отчет по рынку труда, который может определить отношение к доллару на международном валютном рынке Forex на ближайшую перспективу. Полученные в течение недели опережающие данные от агентства ADP, которые заметно превзошли ожидания (237 тыс, при прогнозе 185 тыс.), заложили высокую планку ожиданий по данным о новых рабочих местах в несельскохозяйственном секторе США. Отчет будет опубликованы в 15:30 мск. Прогноз подразумевает рост показателя NFP на 180 тыс. Но рынок ждет лучшего значения, поэтому реакция может быть очень выраженной, особенно, если ожидания не оправдаются. Если же индикаторы рынка труда подтвердят хороший темп восстановления, то скорее всего, участники валютного рынка переоценят вероятность повышения ставок в США в большую сторону. И это в свою очередь неизбежно приведет к росту доллара США. На локальном валютном рынке доллар может вернуться к значениям выше 59, 50.



В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар может несколько восстановиться и будет торговаться в диапазоне 57,90 -58,30. Евро, вероятно, консолидируется в диапазоне 68,80 -69,20.





Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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