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04.09.2017

На рынках сформировался смешанный фон

В понедельник, 4 сентября, на рынках сформировался смешанный фон. Испытания водородной бомбы КНДР и ответные реплики из-за океана не получили острой реакции рынков. Впрочем, некоторые азиатские фондовые индексы на сегодняшнее утро демонстрируют негативную динамику. В то же время ряд коммодитиз подрастает. Стоит также отметить и заметный прирост золота на фоне слабости американской валюты.

На отечественном фондовом рынке в понедельник, 4 сентября, вряд ли стоит ожидать какого-либо повышательного тренда, однако и сильно падать, как нам кажется, российским бенчмаркам не на чем. Скорее всего, и индикатору ММВБ, и РТС предстоит консолидация в течение дня.

Курс доллара США в пятницу, 1 сентября, пробился в район 57.5 руб./$, что с точки зрения технического анализа открыло ему дорогу к более низким отметкам. Между тем нельзя недооценивать влияния на рубль геополитического фактора. Как мы предполагаем, настороженность игроков будет присутствовать на внутреннем валютном рынке в ближайшей перспективе. Таким образом, рост рубля будет сдержанным.


Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»

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