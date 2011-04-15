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04.09.2017

Финансовые рынки охвачены паникой из-за ситуации вокруг Северной Кореи

Финансовые рынки охвачены паникой из-за ситуации вокруг Северной Кореи. В результате чего крупные инвесторы активно избавляются от высокорискованных вложений, в том числе и валют развивающихся стран. Учитывая, что Северная Корея – очаг нестабильности во всем мире, очень близко расположена к российским границам, эта история является дополнительным фактором давления на рубль.

На этом фоне мы видим, как рубль в начале торгов в понедельник резко проседает. Падение цен на нефть лишь усиливает «медвежьи» настроения игроков в отношении российской валюты.

Однако, на наш взгляд, в среднесрочной перспективе ситуация вокруг Северной Корее все же будет стабилизироваться, что позволит рублю вновь продемонстрировать очередную волну укрепления. Стоит также учитывать, что в США выходные и этот фактор тоже вносит определенную «нервозность» в ситуацию, учитывая, что валютный рынок сечйчас ка кникогда «тонок».

Согласно нашим ожиданиям, курс доллара может в течение ближайших дней преодолеть отметку 58 рублей и закрепиться на этом уровне.


Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка

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