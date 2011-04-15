Рубль будет корректироваться из-за роста геополитической напряженности

На понедельник, 4 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0557 рублей, евро - 68,9992 рублей. Российский рубль заметно укрепился, особенно во второй половине прошедшей недели. Пара USDRU на локальном валютном рынке, пробив предыдущую поддержку на 58,80, быстро достигла зоны нижней границе актуального торгового диапазона, которая проходит на уровне 57,30. Еще более динамично снижалась пара EURRUR за счет падения евро на международном валютном рынке Forex.



Сочетание факторов внутренних и внешних факторов обеспечили интерес российской валюте. Высокая доходность по государственным облигациям, с одной стороны, рост нефти и слабый отчет по рынку труда США, который может отсрочить повышение ставок ФРС, а также неясность с программой выкупа активов в еврозоне - с другой, сформировали позитивное отношение к рублю.



Испытание КНДР водородного заряда в прошедшее воскресенье, землетрясение от которого ощущалось и на российской территории, может внести коррективы в наметившиеся тенденции. Уход от рисков обычно негативно сказывается на валютах развивающихся стран. По всей видимости, сегодня станет ясна общая картина реакции мирового сообщества на провокационные действия Пхеньяна. Но заявление США и Японии об оказании «невиданного до этого» давления на КНДР, оставляет открытым и вариант военного ответа.



Обычно торги 4 сентября проходят в спокойном режиме из-за празднования Дня труда в США и отсутствия американских участников рынка. Но в сложившейся обстановке ближайшие дни, не исключая и наступившего понедельника, могут быть очень напряженными в силу сложившихся обстоятельств.



В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар будет стремиться в диапазон 57,70 -58,00. Евро, вероятно, достигнет отметки 68,70.





Александр Егоров, валютный стратег ГК TeleTrade



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