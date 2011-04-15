Испытание оружия Северной Кореей убавило оптимизм на мировых фондовых площадках

Очередное испытание оружия Северной Кореей в прошедшие выходные поубавило оптимизм прошлой недели на мировых фондовых площадках. Рынки открывают текущую неделю небольшим снижением. Выходной в США не дал нашему рынку сильно снизиться в понедельник, а дальнгейшая динамика будет зависеть от нарастания или спадения воинственной риторики с двух сторон. Как и ранее, несмотря на тенденцию наших индексов к росту, видно что это рост отдельных эмитентов, много акций снижается. Такое разнонаправленное движение продлиться до середины сентября, решение по ставкам ЦБ РФ и ФРС США зададут направления рынкам на пару месяцев.



Интерес иностранных инвесторов к ОФЗ оказал рублю существенную поддержку



Вновь оживший интерес иностранных инвесторов к ОФЗ, что выразилось в росте цен и снижении доходностей дальних серий, оказал рублю существенную поддержку. Пара евро/доллар протестировала уровень 1,2 от которого может начаться обратное движение, что может ослабить рубль к доллару и оставить на текущих уровнях к евро.



Рост индекса ММВБ в течении девяти сессий подряд перешел в ожидаемую коррекцию



Рост индекса ММВБ в течении девяти сессий подряд перешел в ожидаемую коррекцию, позитивные тенденции в акциях Сбербанка не дадут индексу сильно снизиться. ГМК и Магнит похоже рост закончили и уже не помогут Сбербанку. Заметный рост был в принадлежащих Газпрому электроэнергетических компаниях, что никак не сказалось на контролирующем акционере, где продолжается унылый боковик. Решение Совета директоров по сохранению параметров текущей дивидендной политики на ближайшие 3 года развеяло и без того слабые надежды миноритариев. Очень слабо выглядят котировки Лукойла, и даже покупки акций на открытом рынке владельцем контрольного пакета не помогают. Про Алросу тоже ничего хорошего сказать нельзя, снижение скорее всего продолжится и возврат к цене приватизации до конца года вполне реален. Сегодня вышла статистика по оборотам Московской биржи за август, 20% рост показателей неминуемо скажется и на финансовых результатах и поддержит котировки акций. На рост золота Полиметал может отреагировать возвратом к уровню 700р.







Александр Баулин, управляющий активами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент"



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