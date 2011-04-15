Нефтяные котировки закрепились выше отметки 53 доллара за баррель смеси Brent, что среднесрочно поддерживает рубль и российский фондовый рынок. Однако в среду утром котировки снижаются на 0,4%, это выглядит логично после сильного скачка вверх.



Вместе с тем, проблемы с Северной Кореей продолжают давить на многие зарубежные финансовые рынки. Американский фондовые индексы снизились после длинных выходных, S&P 500 потерял на 0,76%. Позитивным выглядит переход американского рынка на режим торгов T+2, таки образом, расчеты по сделкам будут проходить на один день быстрее.



Российские акции сегодня могут немного скорректироваться после роста накануне, но падение индекса РТС не превысит 1%. Заявления российских властей о готовности продления пакта ОПЕК+ придает уверенности инвесторам. Курсы доллара и евро вырастут до 57,6 и 68,7 руб. Индекс доллара США пока остается стабильным.



На динамику торгов могут повлиять данные по деловой активности в США, которые выйдут в 17.00 мск.



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги «Системы», «Яндекса», «Мосбиржи» и «Сургутнефтегаза» (об.), их цены показывают устойчивый краткосрочный восходящий тренд, без откатов. Отметим, что «Система» и «Роснефть», вероятно, смогут найти компромиссное решение корпоративного конфликта. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям «РусГидро» и «Газпрома», цены которых пробивают локальные уровни поддержки.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко



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