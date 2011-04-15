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06.09.2017

Цены на нефть основных эталонных сортов достигли трехнедельных максимумов

Цены на нефть основных эталонных сортов достигли трехнедельных максимумов после того, как три важных нефтеперерабатывающих завода в США объявили о возобновлении работы после урагана «Харви».

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 6 сентября в 09:40 по московскому времени торговались на уровне 53,25 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,7%. Американский эталон WTI находился в районе 48,67, подорожав за этот период на 2,9%.

По данным информационного агентства Bloomberg, около 50% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, остановленных из-за урагана «Харви», вернутся к работе до четверга 7 сентября.

Цены на нефть продолжат чувствовать себя уверенно, так как новостной фон вокруг рынка нефти сложился достаточно позитивный.

Последствия «Харви» для нефтепереработки оказались краткосрочными. Одновременно ОПЕК+ провели ряд вербальных интервенций, отметив высокий уровень исполнения плана по сокращению добыли, и заявив о готовности продлить его в случае необходимости.

Ураган «Ирма» достиг наивысшей, пятой категории сложности. Он находится в центре внимания, но пока он только достиг Флориды, и его потенциальное влияние на работу нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего секторов экономики США оценить сложно. Пока он влиять на динамику цен не будет.

Полагаю, что Brent перешел в новый диапазон колебаний. Если месяц назад это была область 48-53, то сейчас она постепенно будет заменена на 50-55. В случае если в середине сентября поступят данные о том, что запасы в Европе и Азии сокращаются достаточно активно, то мы можем протестировать и 60 долларов за баррель.


Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB

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