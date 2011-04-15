Доллар остается под давлением

U.S. Dollar остается под давлением. Выступления представителей ФРС накануне в еще большей степени снизили ожидания по повышению базовой ставки в текущем году (вероятность повышения ставки на декабрьском заседании сократилась до 25%). Член совета управляющих ФРС Л. Брейнард в своем выступлении отметила, что регулятор должен проявлять осторожность в повышении процентных ставок, до тех пор, пока чиновники не будут уверены в том, что инфляция находится на пути к достижению 2% (текущий таргет ФРС). Практически с аналогичным сигналом выступил глава ФРБ Миннеаполиса. В частности г-н Кашкари заявил, что преждевременные повышения ставки уже находят последствия, а ужесточение монетарной политики могло стать причиной того, что инфляция остается слишком низкой, несмотря на улучшения на рынке труда. Наряду с этим позиции USD на Forex продолжают подрывать тема потолка государственного долга; опасения, связанные с приближающимся ураганом Ирма; и геополитическая напряженность в отношениях с Северной Кореей. В итоге перспектив у «американца» заметным образом отыграть потери пока не просматривается, даже с учетом того, что на завтрашнем заседании ЕЦБ может прозвучать озабоченность чрезмерного укрепления EUR. Сегодня в фокусе индексы деловой активности в сфере услуг и «бежевая книга» в США. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD сохраняется на отметках 1.18-1.195.



Рубль продолжает демонстрировать позитивную динамику на фоне роста нефтяных цен и данных по инфляции. Накануне, несмотря на некоторое снижение аппетита к рисковым активам из-за сохраняющейся геополитической напряженности на Корейском полуострове, рубль усилил позиции в основных торгуемых парах. Большее движение пришлось на вторую половину дня, и по времени совпало с активным ростом цен на «черное золото» и выходом статистики по инфляции в РФ за август. Данные оказались лучше прогнозных, что фактически не ставит под сомнение снижение ставки Банком России на ближайшем заседании. Более того, сохранение дезинфляционного тренда позволяет регулятору сделать шаг в 0.5%. На этом фоне интерес к рублевым активам лишь усилился, что подтверждает ралли в секторе рублевого госдолга. Сегодня позитив на рынке в отношении RUB может сохраниться, однако более заметного укрепления национальной валюты мы не ожидаем, большинство факторов учтено в котировках. Фокус на размещение Минфином ОФЗ и данные по недельной инфляции. USDRUB краткосрочно - 57.0-57.80.



Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ остается в районе ~3.2 трлн. руб. Фактор окончания периода усреднения по ФОР, который отчасти приводил к повышенному спросу на краткосрочное рублевое фондирование, себя исчерпал. Краткосрочные рублевые ставки сегодня демонстрируют снижение (в районе 50 б.п.), ориентирами выступают уровни 8.4-8.7%. До конца текущей недели ситуация стабилизируется, ставки скорее продолжат оставаться на обозначенных отметках. Среднесрочные ставки без изменений: MosPrime 3m – 9.11%, 6m – 9.0%.



Рынок «черного золота» сохраняет оптимистичный настрой. Сигналы о повышении спроса на сырье со стороны НПЗ западного побережья США, наряду с заявлениями о готовности продлить соглашение ОПЕК+ еще на один квартал, перевешивают опасения потенциального навеса скопившегося предложения и последствий урагана Ирма. Сегодня в фокусе рынка данные о запасах нефти и нефтепродуктов от API, краткосрочные ориентиры для Brent сохраняются на отметках $51.5-53.5/bbl.



Инфляция замедлилась до 3.3% г/г по итогам августа после 3.9% г/г в июле, находясь на минимальных значениях за историю наблюдений. Базовая инфляция также находится на минимальном значении (3% г/г по сравнению с 3.3% в прошлом месяце). Замедление инфляции в значительной степени связано с продолжением сезонной дефляции (-15.5%) в сегменте плодоовощной продукции. Фактически наблюдается отложенный эффект снижения цен в связи с тем, что новый урожай в этом году позже поступил на рынки. С учетом существенного замедления инфляции, а также зафиксированного на прошлой неделе снижения инфляционных ожиданий, мы предполагаем, что на заседании 15 сентября Банк России предпримет агрессивное снижение ставки на 50 бп от текущего значения в 9%.





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