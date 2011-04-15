Цены нефти примериваются к новой волне роста

Ураган в Харви улетел в прошлое, и цены на бензин в США откатывают вниз. А вот цены нефти продолжают попытки пробиться выше уровня 53 долларов за баррель (Brent), который около полутора месяцев отражал атаки нефтяных быков. Постепенно поступающие свежие данные по добыче нефти странами ОПЕК+ в августе по большей части добавляли задора покупателям.

Ведущие СМИ уже сообщали, что страны ОПЕК в августе снизили добычу по сравнению с июлем. Однако официальны месячный отчет ОПЕК, в котором можно будет посмотреть их оперативные оценки итогов августа, выйдет только на следующей неделе. Представители ОПЕК+ постоянно напоминают о существующей опции по продлению соглашения после первого квартала 2018 года. Обозначали свою благосклонную позицию по этому вопросу уже целый ряд стран.



Недавно о такой возможности сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. В августе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Россия и Саудовская Аравия выступают за продление соглашения ОПЕК+ еще на три месяца - до конца июня 2018 года.



А пока в августе Россия сократила среднесуточную добычу нефти к уровню октября 2016 года на 344,9 тыс. б/д. Частично снижение добычи связано с сезонным фактором. (Август - традиционный период, когда многие проводят техобслуживание, ремонты скважин). Напомним, что в рамках договоренностей ОПЕК+ Россия принимала обязательства по снижению на 300 тыс. б/д. Соглашение было заключено в конце прошлого года на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года.

С другой стороны биржевого стакана цены давят тоже весьма значимые факторы.



Важным аргументом медведей является ожидаемое сегодня возобновление добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара. Работа на месторождении останавливалась уже несколько раз из-за вооруженных беспорядков, протестов, эвакуации работников и других проблем. Важными для динамики цен будут свежие данные от Минэнерго США, которые в связи с празднованием Дня Труда в США (понедельник) будут обнародованы в четверг, а еженедельный отчет API выйдет в среду.



По оценкам опрошенных Блумберг экспертов прошедшая неделя прервет длительную полосу снижения нефтяных запасов в США. Они ожидают в среднем роста на 3,193 мб коммерческих запасов сырой нефти (В Кушинге +1 мб) и напоминают о происходившем снижении запасов моторного топлива. По их оценкам за неделю потери в запасах бензина составляли около 6 мб. (Запасы дистиллятов: -2.878 мб). Но главный вопрос состоит в том, когда же в США завершится наблюдавшийся последний год бурный рост добычи. Продолжающаяся уже около 2,5 месяцев стагнация буровой активности дает намеки на то, что подобные ожидания не беспочвенны.





Подлевских Н.А.

Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"



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