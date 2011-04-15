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07.09.2017

Временное повышение планки госдолга в США поддержало рисковые активы в среду.

Ключевым событием вчерашнего дня на глобальных рынках стало временное повышение потолка госдолга в Штатах. В связи с необходимостью увеличить госрасходы после урагана «Харви» Конгресс США и Дональд Трамп пришли к соглашению по поводу временного повышения планки госдолга на три месяца.

В целом на глобальных рынках вчера преобладали позитивные настроения. Американские фондовые индексы прибавили за день 0,25
- 0,3%. Доходность десятилетних гособлигаций США подрастала до 2,10- 2,11%. Американский доллар торговался преимущественно нейтрально против валют развитых стран, и слабел против валют развивающихся стран.

Ключевым событием сегодняшнего дня, вероятно, станет заседание ЕЦБ. В 14:45 мск. будут объявлены итоги заседания и в 15:30 мск. состоится пресс-конференция главы регулятора Марио Драги. Ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявлял, что регулятор объявит о дальнейшей судьбе программы количественного смягчения этой осенью, но на данный момент большинство участников рынка склоняется к тому, что какое-либо прояснение по этому вопросу появится лишь на октябрьском заседании, а не в сентябре.

Соответственно, внимание у частников рынка в этот четверг будет сосредоточено на двух вопросах: исчезнет ли формулировка о возможности увеличения объемов покупок из сопроводительного заявления и будет ли Драги говорить о негативном влиянии сильного евро на экономику? Явных причин для ужесточения монетарного курса уже на текущем заседании мы скорее не видим.


Михаил Поддубский
Промсвязьбанк

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