Нефть преодолела $54 за баррель Brent, рубль уверенно пробил 57,3 к доллару и продолжил укрепление. Хотя сейчас для рубля открыта дорога к 57 за доллар, преодоление этого уровня кажется маловероятным.



Нефть неизбежно скорректируется, а вслед за ней и рубль. При этом спрос на нацвалюту также вызван интересом к ОФЗ, который пока сохраняется, а также общей слабостью доллара.



Глобальной целью мог бы стать уровень в 56 за доллар, но на следующей неделе состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор снизит ставку с большой вероятностью, поэтому рубль может оказаться под давлением. Кроме того, ситуация на рынке нефти может поменяться быстро, как это было неоднократно, поэтому рубль вполне может откатиться назад.



Под вопросом пока остается динамика курса рубля к евро, поскольку сложно предугадать заявления Марио Драги по поводу слишком крепкого курса европейской валюты и сокращения QE. Вполне возможно, что к евро рубль сегодня завершит день ослаблением.





Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка



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