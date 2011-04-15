Рубль показал сильное укрепление накануне на фоне резкого роста цен на нефть, в четверг укрепление может продолжиться, хотя и более умеренными темпами.



Курс российской валюты лишь немного ниже 57,4 за доллар, при этом он подбирается к отметке в 57,3 где сосредоточено локальное сопротивление. Для ее преодоления потребуются дополнительные факторы роста.



Но на рубль все еще оказывают давление различные риски, в том числе геополитические, поэтому без нефтяного ралли ослабление бы продолжилось.



Цены на нефть сейчас прекратили рост и возможна некоторая коррекция, поэтому более вероятно возвращение рубля к 57,8 за доллар. Кроме того, американская статистика и заседание ЕЦБ на этой неделе способны также ударить по рублю.



Также не стоит забывать про фактор нефти. Ураган «Ирма», если риски реализуются, приведет к падению цен обратно до $52-52,5 за баррель Brent, а возможная эскалация ситуации вокруг Северной Кореи вновь отпугнет инвесторов в рисковые активы. Поэтому для рубля сейчас возвращение к 58-59 за доллар выглядит более реальным, чем продолжение роста.





Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка



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