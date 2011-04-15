Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

07.09.2017

Настроения на рынках остаются смешанными

В четверг, 7 сентября, инвесторы на европейских площадках будут томиться в предвкушении итогов заседания Европейского центрального банка. Экономика ЕС восстанавливается ударными темпами, угроза дефляции сходит на нет, в связи с чем предполагается, что глава регулятора Марио Драги в своей речи по результатам заседания не сможет избежать хотя бы намеков о сворачивании стимулов. С другой стороны, монетарные власти серьезно опасаются укрепления евро, поэтому риторика г-на Драги обещает быть максимально сдержанной.

В целом настроения на рынках остаются смешанными. Азиатские фондовые индексы в четверг, 7 сентября, демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллар США по-прежнему слаб к основным валютам. Нефть Brent балансирует вблизи $54 за баррель, и в дальнейшем мы ожидаем плавного подъема нефтяных котировок до $55 за баррель.

Курс доллара США на бирже в Москве в отсутствие негативных факторов влияния активно пытается продвинуться к отметке 57 руб./$. Мы допускаем, что «американец» продолжит свой путь в указанном направлении и сегодня. На отечественном фондовом рынке индексы ММВБ и РТС находятся на критических уровнях 2000 п. и 1100 п. Нейтральный внешний фон способствует продолжению консолидации индикаторов российского рынка акций в районе достигнутых уровней.


Анастасия Соснова
Ведущий аналитик банка «Российский капитал»

В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100