В четверг, 7 сентября, инвесторы на европейских площадках будут томиться в предвкушении итогов заседания Европейского центрального банка. Экономика ЕС восстанавливается ударными темпами, угроза дефляции сходит на нет, в связи с чем предполагается, что глава регулятора Марио Драги в своей речи по результатам заседания не сможет избежать хотя бы намеков о сворачивании стимулов. С другой стороны, монетарные власти серьезно опасаются укрепления евро, поэтому риторика г-на Драги обещает быть максимально сдержанной.



В целом настроения на рынках остаются смешанными. Азиатские фондовые индексы в четверг, 7 сентября, демонстрируют разнонаправленную динамику. Доллар США по-прежнему слаб к основным валютам. Нефть Brent балансирует вблизи $54 за баррель, и в дальнейшем мы ожидаем плавного подъема нефтяных котировок до $55 за баррель.



Курс доллара США на бирже в Москве в отсутствие негативных факторов влияния активно пытается продвинуться к отметке 57 руб./$. Мы допускаем, что «американец» продолжит свой путь в указанном направлении и сегодня. На отечественном фондовом рынке индексы ММВБ и РТС находятся на критических уровнях 2000 п. и 1100 п. Нейтральный внешний фон способствует продолжению консолидации индикаторов российского рынка акций в районе достигнутых уровней.





Анастасия Соснова

Ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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