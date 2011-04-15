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07.09.2017

Пара доллар/рубль в среду консолидировалась вблизи своих локальных минимумов

В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль снижалась к локальным минимумам в район 57,20-57,30 руб/долл. Внешние условия для рубля в целом были весьма позитивны, но обновить минимумы пара пока не смогла.

Во-первых, отметим позитив на нефтяном рынке. После нескольких дней консолидации фьючерса на Brent в диапазоне 52-53 долл/барр., во вторник нефтяные котировки сумели уйти выше верхней границы этого диапазона, и вчера позитивные настроения на рынке нефти получили продолжение – фьючерс на Brent достигал отметки в 54,30 долл/барр.

Поддержка для цен на нефть может исходить со стороны заявлений Саудовской Аравии о прекращении политики скидок для азиатских партнеров и опасений относительно приближающегося урагана «Ирма».

Поддержку рубль вчера получил и со стороны локального долгового рынка. Позитивное размещение ОФЗ на аукционах Минфина и новые недельные данные по инфляции (-0,1% за неделю) способствовали притоку спекулятивного капитала на российский долговой рынок.
В целом позитивную динамику вчера демонстрировала и большая часть группы валют развивающихся стран.

Южноафриканский ранд, мексиканский песо, бразильский реал укрепились за сутки на 0,6-1%, в то время как российская валюта прибавила против доллара всего 0,28%. При всем внешнем позитиве рубль пока не смог обновить локальные максимумы.
Сегодня ожидаем очередных попыток тестирования отметки в 57,20 руб/долл., и проход зоны 57-57,20 руб/долл. С технической точки зрения есть вероятность движения в район отметки в 56 руб/долл. Тем не менее, базовый сценарий на сегодня – попытка стабилизации на текущих уровнях.

На рынке МБК ставка Mosprime o/n в среду снизилась до 8,91%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 3,05 трлн руб.


Михаил Поддубский
Промсвязьбанк


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