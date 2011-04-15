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08.09.2017

Российский рынок акций закончил торги в четверг с понижением

Российский рынок акций закончил торги в четверг с понижением, несмотря на общий ажиотаж вокруг цен на сырую нефть и спрос на рискованные активы развивающихся стран. Ситуация на рынках остается крайне волатильной. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,90%), машиностроительного (+0,76%) и потребительского (+0,57%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии снизился на 0,22% и закрылся на уровне 2010.17 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36% и остановился на уровне 1110.73 пунктов на фоне роста курса рубля против доллара и снижения по отношению к евро.

Цены на сырую нефть в четверг развернулись вниз после публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Данные оказались противоречивыми, что не позволило инвесторам интерпретировать их однозначно. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ снизилась на 0,31%, до 54,03 долларов за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,43%, до 48,95 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль продолжил повышательную динамику против доллара США на волне падения ожиданий по поводу роста ставок в этом году, а также мнения, что нанесенный ураганами ущерб «ударит» по бюджету США. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра закрылась падением на 0,61%, до 57,01 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,18%, до 68,53 рублей за евро.

Российский рубль торгуется у локальных максимумов против доллара — интерес инвесторов к российской валюте падает. Причинами для его роста, вероятно, могут стать сильная нефть и продолжение размещений ОФЗ Минфином.

События дня:
В пятницу выйдут данные по ВВП Японии, уровню занятости в Швейцарии и Канаде, объему экспорта и импорта в Германии и КНР. Также выйдет большой пакет статистических данных из Великобритании, состоятся выступления членов ФРС Харкера, Джорджа и Дадли и выступление руководителя РБА Лоуи.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

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