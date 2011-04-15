Валютный рынок: Доллар на грани падения.

Индекс доллара так и не смог вернуться в ключевой уровень 92.50, подходя в рамках локального диапазона к 91.50. Если локальный уровень не будет удержан, то более глубокая коррекция будет практически предрешена.



В свою очередь на падении индекса доллара американская валюта проводит слабый день против японской йены. Как было указано в предыдущем обзоре борьба не окончена за 109 и теперь инициатива вероятностно может перейти в руки медведей по доллару США.

Единая европейская валюта на комментариях от Драги и принятому решению по процентной ставке без изменения также не показала существенного прироста против японской йены, пока, оставаясь ниже 131.400 ключевого сопротивления. Зато прибавляет на фоне сдачи позиций доллара до 1.20242, завершив сильно торговую сессию. Тем не менее вероятность повышения процентных ставок до конца года практически мизерные шансы, но и риторика от ФРС позволяет переоценить европейскую валюту в район 1.24.



Российский рубль на фоне укрепления нефти третий день подряд продолжает своё шествие на укрепление. Достигнута цена 56.92 и пока ничто не мешает достигнуть 56. Но приближённой перспективе вместе с сильной поддержкой на 56 и возможном пересмотре Банком России процентной ставки в сторону понижения рубль может несколько отступить.





Виктор Макеев, Финансовый аналитик компании Gerchik&Co





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.