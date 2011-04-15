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08.09.2017

Российский фондовый рынок сегодня может продолжить рост

Стоимость нефти продолжает расти, цена смеси Brent вплотную приблизилась к отметке 55 долларов за баррель, несмотря на то, что запасы сырья в США остаются высокими, мы не видим фундаментальных причин для дальнейшего подорожания, скорее всего, скоро нас ждет коррекция вниз.

Вместе с тем, американские фондовые индексы в четверг практически не изменились. Инвесторы выкупили недавний провал, но дальше покупки приостановились. Их интерес сосредоточен на отдельных акциях. Таких как, например, Visa Inc и Microsoft Corporation, которые в России доступны для покупки через ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Российский фондовый рынок сегодня может продолжить рост, индекс РТС прибавит 0,3-0,5%. Поддержку рынку оказывает дорогая нефть, а сдерживающими факторами выступают обострение отношений между Россией и США, а также геополитическая напряженность из-за КНДР. На динамику торгов также может повлиять фактор пятницы, игроки захотят частично зафиксировать прибыль по российским акциям, полученную за эту неделю.

Курсы доллара и евро могут упасть до 56,5 и 68,2 руб., соответственно. Политика ЕЦБ приводит к укреплению евро, а ФРС США медлит с повышением ставок. Индекс доллара США в пятницу утром теряет почти 0,4%.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги «Системы», которые растут в цене из-за появления некоторой определенности вокруг конфликта с «Роснефтью». Также интересны бумаги «Мосбиржи» и ММК, цены которых пробивают локальные максимумы. Короткие позиции имеет смысл удерживать по бумагам «Транснефти», «Русгидро» и ФСК ЕЭС, у них еще есть куда падать.


аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко



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