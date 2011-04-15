На ураганы США попытаются списать очень многое

Еженедельные данные по добыче нефти в США показали к 1 сентября сильный провал, обусловленный прохождением урагана Харви и остановкой работы ряда скважин и морских платформ. Можно сделать предположение, что ураганы будут использованы для снижения наблюдающихся в 2017 году сильных расхождений по добыче между недельными и месячными данными.



Действительно, не все недельные данные берутся из надежных первичных источников. Часть из них получается оценками и экстраполяцией, а некоторые просто путем балансирования (Adjustment) разных статей. Поэтому недельным данным по величине добычи большого доверия нет. Гораздо более точными и надежными являются получаемые из первичных источников месячные данные (выходящие с запозданием на 2-3 месяца). Так 31 августа вышел очередной бюллетень «Monthly Crude Oil and Natural Gas Production», в котором приводятся данные по добыче нефти в США за июнь. Напомню, что вышедшие вчера недельные данные касались недели, закончившейся 1 сентября.



Последние месяцы оперативные недельные данные регулярно были заметно выше официальных месячных данных. Так, согласно месячным официальным данным в июне в США добывалось 9,097 мб/д. В то время как усредненные по 4 предыдущим неделям еженедельные данные на начало июля давали значение 9,334 мб/д. Расхождение в 237 тыс. баррелей в сутки достаточно велико, чтобы стать самостоятельным фактором влияния на цены. Поскольку 2017 году недельные данные систематически превышали официальные месячные значения, то можно предположить, что недельные данные могли быть использованы для давления на цены.



(На рисунке кривой изображаются «кривые» оперативные данные по добыче от EIA, усредненные за последние 4 недели).

Снижение добычи на 749 тб/д в последнюю неделю, закончившуюся 1 сентября, очень велико и в такое снижение можно замести «под половик» систематические «погрешности» прошлых оценок. Так что вполне возможно, что ураганы станут еще и удобным поводом для устранения накопившихся расхождений?



Ураганы могут и помочь США избавиться от атавизма в виде периодических "боданий" по поводу повышения потолка госдолга. Под сурдинку Трамп уже предлагает отменить процедуру установления потолка госдолга. Более того, есть опасения, что на ураганы со временем еще могут попытаться списать другие без них выросшие трудности финансовой системы.







Подлевских Н.А.

Начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"



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