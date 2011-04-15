Ураган «Ирма» продвигается в сторону Флориды и продолжает нервировать инвесторов

Фондовый рынок США в четверг по результатам закрытия продемонстрировал преимущественно плоскую динамику (S&P 500 -0,02%, Dow Jones Industrial Average -0,10%, Nasdaq Composite +0,07%). Инвесторы следили за новостями по урагану «Ирма» и внимательно слушали речь главы ЕЦБ Марио Драги после заседания Комитета по монетарной политике. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне и Марио Драги сказал, что к решению по сворачиванию программы количественного смягчения ЕЦБ придет в октябре. Ураган «Ирма» неумолимо продвигается в сторону Флориды и продолжает нервировать инвесторов. У него пятая категория – выше, чем у «Харви». Тема Северной Кореи тоже пока доставляет беспокойства. В субботу 9 сентября там будет отмечаться годовщина основания КНДР, и в этой связи эксперты не исключают провокаций на выходных. При этом Трамп сказал, что военные действия против Северной Кореи продолжают оставаться возможной опцией.



Упал финансовый сектор, так как страховые компании оказались под давлением из-за ураганов, и акции банков сильно потеряли в цене на фоне сильного снижения доходности 10-летних Казначейских облигаций.



Тем временем, Сенат в четверг проголосовал за предложенное днем ранее Дональдом Трампом и Демократами совмещение программы помощи пострадавшим от ураганов с краткосрочным (до 8 декабря) продлением действия текущего потолка госдолга и финансирования правительства. Трамп и лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер также договорились работать над законопроектом, который отменит необходимость повышения Сенатом потолка госдолга, чтобы потолок повышался автоматически каждый раз, когда Конгресс выделяет средства на будущие расходы. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники. Работа над этим законопроектом займет несколько месяцев. Демократы надеются, что им удастся окончательно договориться с Трампом по законопроекту к декабрю. На фоне этих политических процессов инвесторы, вероятно, будут обеспокоены будущим законопроекта о реформе налогообложения.



Число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю с 27 августа по 2 сентября увеличилось на 62 тысячи, до 298 тысяч – самого высокого уровня с весны 2015 года. Это гораздо больше ожидавшегося аналитиками увеличения на 5 тысяч. Основная причина такого сильного роста – ураган «Харви», из-за которого многие жители Техаса потеряли возможность работать.



В четверг с комментариями выступили ряд представителей ФРС США. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер высказалась в поддержку постепенного повышения процентных ставок. Позже выступили глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и глава ФРБ Канзаса Эстер Джордж. Дадли тоже сказал, что целесообразно «постепенно» повышать ставки, но его комментарий был немного менее ястребиным, чем обычно, из-за того что инфляция остается ниже целевого уровня.



Управление по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США сообщило в четверг, что объемы запасов сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 1 сентября, выросли на 4,6 млн баррелей. Это больше, чем ожидавшееся аналитиками по опросам S&P Global Platts увеличение на 2,7 млн баррелей. Ранее, в среду, Американский институт нефти (API) сообщал о росте запасов нефти на 2,8 млн баррелей. Это была первая неделя роста запасов нефти из прошедших десяти. Увеличение запасов нефти произовшло в основном из-за урагана «Харви». В Техасе были закрыты НПЗ, экспортные терминалы не работали, так что спрос на нефть был ниже обычного. НПЗ постепенно возобновляют работу, однако ожидается еще ураган «Ирма», который тоже может понизить спрос на нефть – во Флориде, где располагаются нефтяные терминалы. Так что пониженный спрос на нефть в США, скорее всего, будет сохраняться. К тому же, в США закончился летний сезон автомобильных поездок. По информации от минэнерго США, запасы бензина и дистиллятов за прошлую неделю упали, соответственно, на 3,2 млн и 1,4 млн баррелей. По опросам S&P Global Platts, аналитики ожидали падения запасов бензина и дистиллятов, соответственно, на 4,2 млн баррелей и 1,9 млн баррелей.



Согласно другому отчету от EIA при минэнерго США, объемы нефтедобычи в странах ОПЕК в августе понизились до 32,65 млн б/д (минус 170 тысяч б/д по сравнению с июлем). Это первое падение добычи в ОПЕК за пять месяцев.







Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент»



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