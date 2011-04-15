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08.09.2017

Нефть марки Brent почти достигла $55 за бочку, а рубль тем временем оказался выше 57 за доллар

Сейчас нефть вернулась к уровню $54,5 за баррель, но у рубля есть шансы сохранить результаты и даже улучшить их.

На валютном рынке доллар продолжил дешеветь к остальным валютам, что оказывает поддержку нефти и рублю.

Сейчас российская валюта будет стремиться к отметке 56,5 к доллару, но скорее всего на текущий момент не преодолеет, даже несмотря на сохранение интереса к российским активам. По евро рубль будет сохраняться вблизи текущих уровней, отклоняясь от отметки в 68,6 на 20-30 коп.

Несмотря на хорошие результаты в последнее время, средне- и долгосрочные перспективы рубля остаются под большим вопросом. Совокупность факторов с большой вероятность приведет к ослаблению, и чем сильнее будет укрепление сейчас, тем более сильной будет девальвация. На конец года по-прежнему лучше ориентироваться на отметки 61-63 руб. за доллар.


Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка

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