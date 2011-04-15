Заседание ЕЦБ не принесло сюрпризов

Ключевым событием вчерашнего дня на глобальных рынках стало заседание ЕЦБ. Европейский регулятор ожидаемо не стал вносить изменения в текущий монетарный курс, оставив формулировку о возможности при необходимости расширить программу выкупа активов в тексте сопроводительного заявления.



При этом ЕЦБ понизил прогноз по инфляции на 2018 г. с 1,3 % до 1,2%, и повысил прогноз по ВВП на 2017 г. с 1,9% до 2,2%. В ходе пресс-конференции глава регулятора М.Драги отметил, что мягкая монетарная политика пока не трансформировалась в улучшение показателей инфляции, и прокомментировал укрепление евро: «У нас нет целевого уровня обменного курса.



Но это также очень важно для роста экономики и инфляции». По итогам заседания ЕЦБ наблюдалась тенденция к снижению доходностей на долговых рынках развитых стран. Доходность десятилетних гособлигаций Германии опустилась ниже отметки в 0,3%, доходность американских десятилеток приближается уже к отметке в 2,0%.

Пара евро/доллар вчера продолжила рост, в моменте достигая отметки в 1,209 долл.



Михаил Поддубский

Промсвязьбанк





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