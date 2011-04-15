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08.09.2017

Российский рубль продолжил укрепление – пара доллар/рубль опускалась в район 56,80 руб/долл.

В четверг тенденция к укреплению рубля получила свое продолжение. Практически весь новостной и внешний фон сложился позитивным для российской валюты. Динамика нефтяных котировок, общая сила валют emerging markets и интервью Э.Набиуллиной агентству Bloomberg оказывали поддержку российской валюте.

Цены на нефть в ходе вчерашних торгов продолжали плавно подрастать, и сегодня в Азии фьючерс на Brent торгуется уже вблизи 54,80 долл/барр. Главным фактором, определяющим краткосрочную динамику нефтяных цен, в ближайшие дни может стать приближение урагана «Ирма» к территории США. По оценке экспертов ураган достигнет восточного побережья страны 9-10 сентября. Рост нефтяных котировок в последние дни как минимум отчасти обусловлен этим фактором.

В целом на валютном рынке вчера наблюдалось ослабление доллара практически по всему спектру валют. Из валют emerging markets российский рубль, мексиканский песо, турецкая лира прибавили против доллара 0,6-0,8%, а российский рубль вновь был лидером роста. Во многом причиной столь заметного укрепления рубля в последние дни является общая слабость доллара на глобальном валютном рынке. Если взглянуть на пару евро/рубль, то здесь с начала сентября наблюдалась до сегодняшнего дня преимущественно боковая динамика.

Из внутренних историй вчерашнего дня отметим интервью главы Банка России Э.Набиуллиной агентству Bloomberg, в котором она отметила, что «когда будет достигнут равновесный уровень номинальной ставки в 6,5-7 процентов, Центробанк сможет вернуться к вопросу о возобновлении покупок валюты в резервы». Таким образом, мы делаем вывод, что, вероятно, ждать возобновления покупок валюты со стороны ЦБ для пополнения резервов в ближайший год маловероятно.
На рынке МБК ставка Mosprime o/n в четверг снизилась до 8,83%. Объем средств банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сократился до 3,03 трлн руб.

Наблюдается постепенное сокращение задолженности РЕПО (с 1 сентября задолженность РЕПО банков перед ЦБ сократилась с 767 млрд руб. до 638 млрд. руб.).

Базовый сценарий на сегодня – консолидация выше отметки в 56,80 руб/долл., но шансы на снижение пары в район 56 руб/долл. возросли.



Михаил Поддубский
Промсвязьбанк


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