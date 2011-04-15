В течение недели у рынка США есть хорошие шансы обновить абсолютные максимумы

Фондовые индексы США завершили торги пятницы, 8 сентября, в небольшом минусе (S&P500: -0,15%), за исключением DOW-30 (+0,06%) перед напряженными выходными. В субботу берегов Флориды должен был достигнуть ураган Ирма. В этот же день Северная Корея запланировала провести пуск баллистической ракеты. Курс доллара понизился по отношению к евро на 0,6%, до минимального уровня с января 2015 года — 1,2092. Палата представителей США в пятницу приняла законопроект, которым на устранения последствий стихийных бедствий выделяется $15,25 млрд. Этим же документом продлевается разрешение правительству на заимствования и финансирование федеральных программ до 8 декабря. Это позитивно для рынка, так как опасность «шат-дауна» в США заметно снизилась.

Тем временем, согласно информированным источникам, Белый дом рассматривает более шести кандидатов на должность следующего главы центрального банка, включая экономистов и бизнесменов. Напомним, что о досрочной отставке объявил заместитель главы ФРС Стенли Фишер, а полномочия Джанет Йеллен заканчиваются в феврале 2018 года. Учитывая разногласия во взглядах Йеллен и Трампа, весьма вероятно, что в феврале Федрезерв возглавит новый руководитель. Это будет означать, что политика американского регулятора может измениться существенно, что будет создавать неопределенность для фондового рынка в ближайшее время.

Ущерб от урагана Ирма оказались менее существенным, чем ожидалось, к тому же разгул стихии ослабевает. Это позитивно отразилось на рынке: за несколько часов до открытия американские фьючерсы растут более чем на 0,5%. Ждем, что в течение торгов продолжат двигаться вверх котировки страховых компаний, которые существенно снизились за последние две недели. ETF страховщиков (KIE) вновь может оказаться сильнее рынка. Сдерживающим фактором сегодня может стать ответная реакция США на заявления КНДР о продолжении развития ядерной программы и угрозы Пхеньяна в адрес Америки. Однако, скорее всего, Вашингтон не будет делать резких заявлений, стремясь разрешить данную напряженность политическим путем. Статистика сегодня не публикуется, одним из драйверов для рынка будет рост нефти. Рассчитываем, что индекс S&P500 закроется в плюсе, достигнув отметки 2475 пунктов.

Из важных событий в течение недели стоит выделить презентацию новых iPhone компанией Apple в этот вторник, 12 сентября, а также заседание банка Англии в четверг и статистику по розничным продажам в Америке в пятницу. В целом, если не будет обострения в геополитике, в течение недели у рынка США есть хорошие шансы обновить абсолютные максимумы.



Игорь Клюшнев, начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"









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