Рубль сохраняет стабильность, незначительно укрепляясь к доллару и немного слабее к евро. При этом цены на нефть находятся в районе $53,75 за баррель, теряя порядка 0,3%.

Крепость рубля сейчас объясняется общей слабостью доллара на мировом рынке. Но курс в районе 57,2 за доллар сейчас выглядит чрезмерно завышенным, что также может быть свидетельством сохранения популярности рубля и рублевых активов у спекулянтов.

ОФЗ пока пользуются высоким спросом, в том числе из-за ожидания снижения ставки ЦБ в эту пятницу. В таком случае стоимость облигаций будет расти, а затем мы увидим волну фиксации прибыли.

Если сюда добавить вероятность реализации геополитических рисков, то падения рубля относительно доллара может быть весьма сильным. При негативном сценарии за несколько торговых сессий рубль вернется к 59 за доллар, а затем продолжит падение. К концу сентября мы опять может увидеть рубль в районе 60 к доллару.



Андрей Люшин заместитель председателя правления Локо Банка









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