Цены на нефть смогли отличиться локальным восстановлением

Цены на нефть на закрытии торговой сессии понедельника смогли отличиться локальным восстановлением, чему поспособствовала оценка последствий урагана Ирма, который оказался менее разрушительным для американской нефтяной инфраструктуры, нежели прогнозировалось ранее. Участники рынка полагают, что ураган Ирма не окажется существенного влияния на спрос, поскольку его основной удар пришелся на Флориду, где потребление нефти почти вдвое меньше чем в Техас, учитывая существенную концентрацию нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей на побережье Мексиканского залива. Напомню, котировки нефти на прошлой неделе достигли пятимесячного максимума, увеличив разницу между контрактами Brent и WTI до $6. На настроения трейдеров могли повлиять и сообщения о том, что министр энергетики Саудовской Аравии в минувшее воскресенье провел встречу с представителями Венесуэлы, в ходе которой обсуждалась возможность продления соглашения по сокращению добычи до конца 2018 года. Интерес к нефти на азиатской сессии вторника был поддержан заявлениями генерального секретаря ОПЕК Баркиндо, отметившего, что коммерческие запасы нефти ОЭСР в июле были на 195 млн. баррелей выше 5-летней средней, что ниже 340 млн. баррелей, зафиксированных в начале 2017 г. Далее на повестке дня краткосрочный прогноз от Администрации энергетической информации США по уровню добычи нефти на предстоящий месяц. Учитывая высокую вероятность сохранения активности сланцевых производителей США, цены на нефть рискуют возобновить коррекционную динамику.



Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets







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