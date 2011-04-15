Рубль может подрасти

Деэскалация конфликта между США и Северной Кореей, а также данные по инфляции в РФ за август, удивившие участников рынка неожиданно низкими цифрами индекса потребительских цен (-0,5% за предыдущий месяц и 3,7% с начала года), помогли паре доллар/рубль опуститься ниже уровня 57,00 впервые с июня текущего года. Основной приток, по нашим наблюдениям, был обеспечен нерезидентами, активность которых была замечена на рынке ОФЗ, которые подскочили к многолетним максимумам (индекс RGBI) и сопровождались массированными продажами USDRUB. На этой неделе мы наблюдаем закрытие длинных позиций в рубле и попытки спекуляций в расчете на отскок курса вверх, что в целом укладывается в формат коррекции на прочих ЕМ валютах: USDZAR & USDTRY прибавляют порядка 1%. На эту пятницу запланированы сразу два важных для рынка события: плановое заседание ЦБ РФ и публикация результатов пересмотра кредитного рейтинга России агентством S&P. Если ожидания игроков насчет действий ЦБ уже заложены в текущие котировки рубля и рублёвых свопов, то в случае с S&P мы можем увидеть яркую реакцию рынка в случае повышения рейтинга до инвестиционного уровня, которое поспособствует массовому заходу в рубль и ралли на рынке госдолга, в связи с чем ожидаемый нами диапазон колебаний пары до конца этой недели составляет 57,00-58,00.



Алексей Сафронов, Начальник управления Департамента валютных, процентных и товарных рынков/ Управление операций с производными финансовыми инструментами. Банк "Открытие"











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