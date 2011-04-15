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13.09.2017

Рубль постепенно стал отступать от уровня 57 рублей за доллар

Рубль постепенно стал отступать от уровня 57 рублей за доллар на фоне растущих рисков в отношении ситуации на рынке госдолга и cстабилизации цен на нефть у отметки 54 доллара за баррель.
Последние несколько недель рубль укреплялся за счет слабости доллара на мировом рынке, однако вероятность преодоления отметки 57,2 за доллар была крайне низкой, учитывая, что ситуация на мировых рынках складывается не в пользу валют развивающихся стран.
Сохраняющийся высокий спрос на ОФЗ пока поддерживает крепки рубль, однако с учетом фундаментальных факторов, российская валюта должна быть сейчас намного ниже – оптимальный вариант и для бюджета, и для экономики в целом – 65-66 рублей за доллар.
Согласно нашим ожиданиям, сразу после того как ЦБ заявит об очередном снижении ставки рубль может существенно ослабнуть – до 58,5-59 рублей за доллар, поскольку инвесторы, которые скупали ОФЗ перед понижением ставки, будут фиксировать позиции.

Олег Кисляк – президент АО "Банк Воронеж"




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