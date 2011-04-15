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13.09.2017

Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent

Нефть торгуется выше $54 за баррель Brent, при этом рубль отступил к 57,7 за доллар. Многое будет зависеть от статистики от API по запасам в США, если она разочарует рынок, то рубль может упасть ниже 58.
Интерес к рублю сейчас снизился на фоне возможного обострения геополитических рисков из-за принятия резолюции ООН по санкциям против КНДР. КНДР резолюцию отвергает, а СМИ пишут, что готовятся новые тестовые запуски ракет.
При этом пока сохраняется спрос нерезидентов на рубли. Судя по всему, эта тенденция будет сохраняться до пятницы, когда ЦБ с большой вероятностью снизит ставку. После этого начнется волна фиксации прибыли, а кэрри с рублем станет менее выгодным.
Даже в негативном сценарии не стоит ждать сильного падения российской валюты, пока стоит ориентироваться на преодоление 57,9 руб. за доллар и стремление к 60.

Евгений Волков, начальник отдела брокерских операций Росевробанка




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