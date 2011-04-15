Сегодня на динамику рынка будет оказывать влияние, в основном, внешний фон. Рынки не слишком огорчила смазанная презентация Apple, однако рост после достижения новых максимумов приостановился. Российский рынок обновил максимум с марта по инерции, однако дальнейшая динамика не очевидна. На мой взгляд, сегодня больше шансов откатиться вниз, до уровня 2040 п. по Индексу ММВБ. Лучше рынка, на мой взгляд, будут акции нефтегазового и потребительского сектора. А аутсайдерами могут стать акции банков, за исключением ВТБ, и металлургических компаний, на динамику последних окажет влияние коррекция фьючерсов на промышленные металлы.

Из значимой статистики можно выделить промпроизводство в Еврозоне, индексы цен производителей в США. В центре внимания данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидается, что запасы топлива могли сократиться из-за ураганов в США, и фьючерсы на этом фоне могут вырасти. Сейчас нефть торгуется в районе $54,15 за барр. Brent, если ожидания рынка совпадут с прогнозом, то нефть может подорожать до $55 за барр.

Рубль, на мой взгляд, будет укрепляться после вчерашнего скачка пары USDRUB, ожидаю возвращение в диапазон 57 - 57,50 к концу дня. Поводом является дорогая нефть, ожидание снижения ключевой ставки и то, что крупные игроки, возможно, не будут генерировать спрос на валюту. Завтра экспортеры, скорее всего, будут продавать много валюты для уплаты налога на прибыль.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.