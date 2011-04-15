Роста цен на нефть нашему рынку не хватило

В среду российский фондовый рынок закончил торги снижением основных индексов, несмотря на позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где на фоне данных по запасам углеводородов в Штатах, нефть марки Brent вплотную подошла к 55 долларам. Отметим, что по данным Минэнерго США запасы нефти выросли на 4,3 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов упали на 8,4 и 3,2 млн баррелей соответственно. Также стоит отметить восстановление добычи, которая выросла 572 тыс. баррелей в стуки, однако не смогла полностью компенсировать падение, наблюдавшееся неделей ранее. Также «быков» поддерживала ситуация в Европе, где основные индексы к концу дня прибавляли порядка 0,2%. Однако данные факторы были проигнорированы нашим рынком, в результате чего индекс ММВБ по итогам торгов снизился 0,2%, отступив до 2054 пунктов, индекс РТС упал на 0,5%, уйдя ниже отметки 1120 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили ВТБ, Норильский никель и ТГК-1, снижение которых превысило 2%. Луше рынка закрылись Распадская и Алроса, рост которых составил 3% и 1,9% соответственно.

На валютной секции Московской биржи, несмотря на рост рынка энергоносителей, доллар и евро показали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,3%, поднявшись выше 57,8 рубля, евро, напротив, снизился на 0,5%, до 68,8 рубля. Стоит отметить, что в результате последних сессий, в ходе которых доллар рос, несмотря на подъем цен на нефть, рублевая стоимость нефти марки Brent в текущий момент составляет чуть менее 3200 рублей за баррель. В такой ситуации можно ожидать снижения американской валюты в ближайшие сессии, особенно если по итогам заседания ЦБ РФ мы увидим не только снижение ставки, но и готовность регулятора и дальше смягчать кредитно-денежную политику. В такой ситуации рубль поддержит усиление спроса в рамках операций carry trade, а также приближение налогового периода.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего роста на рынке энергоносителей, а также позитивную динамику на американских площадках. Это будет способствовать спросу на российские активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также это поддержит «быков» на открытии торгов на российском фондовом рынке в четверг.



Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»







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