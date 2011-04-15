Фунт переживает крутое ралли

Британский фунт переживает довольно сильные движения на этой неделе. Стерлинг поднялся сегодня днём к годовым максимумам в область 1.3340, так как комментарий Банка Англии трейдеры расценили как предупреждение к скорому повышению ставок. Возможно, что его следует ждать уже в ближайшие месяцы или даже в этом году.

Сильная инфляция и рекордно низкий уровень безработицы приближают момент начала цикла повышения ставок. Более того, всё больше признаков, что изначальные страхи коллапса британской экономики после референдума по выходу из не реализовались.

Более того, во вторник был опубликован отчёт, показавший рост инфляции до 2.9% г/г, что почти на процентный пункт выше целевого ориентира. Евро опустился на этих новостях ниже психологически важного уровня 0.90 и торгуется сейчас у 0.8920.

Резкая волна спроса на британскую валюту способна усилиться лавиной срабатывания стоп-ордеров.



Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич







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