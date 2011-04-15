Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи отметки 2040 пунктов

Выход в четверг утром слабой макроэкономической статистки в Китае стал причиной снижения основных индексов акций по всему миру в первую половину дня. Дело в том, что замедление темпов промышленного производства усилило опасения того, что вторая по величине экономика мира будет и дальше замедляться. Российские индексы акций сегодня также снижаются. Так, индекс ММВБ опустился на 0,7% до 2039 пунктов, а индекс РТС потерял 0,3%. От больше падения индекс РТС сдерживает курс рубля, который укрепляется по отношению к доллару вслед за ценами на нефть. Несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США, цены на углеводороды растут - сегодня стоимость барреля марки Brent поднялась до $55.

Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2040 пунктов. После того, как в США выйдут данные по инфляции, волатильность на рынке может возрасти. Причем, если статистика покажет ускорение инфляции в августе, то американская валюта начнет укрепляться на ожиданиях дальнего повышения ставок в США.



Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.







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