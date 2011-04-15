Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14.09.2017

Индекс ММВБ будет консолидироваться вблизи отметки 2040 пунктов

Выход в четверг утром слабой макроэкономической статистки в Китае стал причиной снижения основных индексов акций по всему миру в первую половину дня. Дело в том, что замедление темпов промышленного производства усилило опасения того, что вторая по величине экономика мира будет и дальше замедляться. Российские индексы акций сегодня также снижаются. Так, индекс ММВБ опустился на 0,7% до 2039 пунктов, а индекс РТС потерял 0,3%. От больше падения индекс РТС сдерживает курс рубля, который укрепляется по отношению к доллару вслед за ценами на нефть. Несмотря на увеличение запасов сырой нефти в США, цены на углеводороды растут - сегодня стоимость барреля марки Brent поднялась до $55.
Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 2040 пунктов. После того, как в США выйдут данные по инфляции, волатильность на рынке может возрасти. Причем, если статистика покажет ускорение инфляции в августе, то американская валюта начнет укрепляться на ожиданиях дальнего повышения ставок в США.

Руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100