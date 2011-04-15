Негативы могут появиться в любой момент

Индекс ММВБ вчера показал локальный максимум, и он составил 2073 пункта. Сегодня индекс пока что корректируется. Минимум был 2036, сейчас 2048. Снижается «Сбербанк». Сейчас 187,45, а был ниже. «Газпром» перестал расти.

Большинство бумаг сегодня снижается. В минусе «Аэрофлот». Падает «Алроса», которая вчера не росла. «Норникель» корректируется после достаточно неплохой недели для себя. Даже «МТС», которая показала такой спурт с отметки 240 – бумага чуть ли не на 290 прошагала, – пытается сегодня тоже продемонстрировать коррективное движение.

«Мосбиржа» сегодня пока стоит на месте. Сегодня были утверждены промежуточные дивиденды в объеме 2 рубля 49 копеек. Но это немного. Это полугодовые дивиденды, то есть годовая доходность, получается, пятая, а за прошлый год была седьмая. Это не очень хорошо, конечно. «Мосбирже» нужно набрать обороты во втором полугодии, следующие дивиденды выдать повыше, и тогда уже, наверное, можно говорить о том, что бумага всё-таки способна двинуться в сторону 120 рублей. Будем на это надеяться.

«Магнит» в конце августа забрался выше отметки 10.500. Давно мы его там не видели. Я, наверное, свяжу это всё-таки с нерезидентским спросом на индексные бумаги, потому что бумага индексная. И потом две недели она торговалась в диапазоне 10.500 на 10.800. Сегодня она тоже корректируется. Думаю, что если она уйдет ниже 10.200, то можно даже будет открывать какие-нибудь спекулятивные шорты с целью еще минус 500-600 рублей. Чудес от нее не ждем.

«Лукойл», что называется, «тихой сапой», то есть в ходе, в общем-то, позиционной торговли, но, тем не менее, вчера и сегодня продемонстрировал максимальные значения около 2975, выше 2970, то есть он пытается как-то выйти из этого своего боковика и просунуть нос в сторону 3000. Посмотрим. Возможно, это происходит на фоне дорожающей нефти. «Лукойл» – частная компания, и ее бумаги должны с нефтью коррелировать больше, нежели «Роснефть», которая также сильно коррелирует с какими-то «околорыночными», скажем так, событиями. «Роснефть» тоже подросла за последнюю неделю, и сейчас пока торгуется выше 315.

В общем, по индексу мы видим некоторую коррекцию . По отдельным бумагам она вполне ощутима. Если посмотреть на «Аэрфлот», «Норникель», «Магнит», то, что называется, это видно невооруженным глазом . Некоторые бумаги, такие как «Газпром нефть» и «МТС», от максимума снизились, но ненамного. Думаю, что если будут какие-то данные о том, что прекратился приток западных средств – а мы наблюдали этот приток в течение последних трех недель, – то покупателям будет сложно удержать индекс на этих уровнях и он откатится куда-нибудь на несколько процентов вниз. Это будет чисто техническое движение, здесь каких-то глубоких причин искать не следует. Для более сильной коррекции, то есть для того, чтобы отбросило куда-то на уровень 1950 и ниже, наверное, должен быть какой-то негатив.

Но негативы могут появиться в любой момент. Пример – сегодняшняя статистика из Китая, вышедшая утром. На самом деле, там везде плюсовые значения по показателям роста, но просто темпы роста оказались ниже ожиданий. Условно говоря, по одному параметру ожидали +6,5%, а оказалось +6,0% – и уже это для рынка негатив. Конечно, весь рынок пристально смотрит на Китай, как основной потребитель энергоресурсов и иного сырья, и аналитики пытаются соотнести доходность производителей угля, стали и других ресурсов с потребностями в них одной из крупнейших экономик мира. Вот сегодняшняя китайская статистика была негативной – сразу азиатские индексы оказались в минусе.

Но всё равно это пока совсем не черные лебеди. Мы ожидали, возможно, какого-то черного лебедя из США, но там ситуация с госдолгом «устаканилась». Мы ждем больших размещений, которые нам были обещаны, и посмотрим, какой эффект окажут эти размещения на динамику индекса доллара к основным валютам. Вчера он сильно вырос, к слову говоря, показав +0,6. Но будет ли это устойчивой динамикой, сказать сложно. Сегодня доллар вновь предпринимает попытки роста по отношению к рублю. Вновь он приближался сегодня к отметке 58, пока ее снизу вверх не пробил. Но я думаю, что здесь локальная ситуация. Возможно, есть спрос со стороны нерезидентов. Есть слухи, что один из крупных игроков начал продажу ОФЗ и обратную репатриацию с покупной валюты. Но, может быть, играет роль что-то еще. Ситуацию по индексу доллара к основным валютам в десятке, G10, я бы всё-таки отделял от ситуации по паре рубль-доллар. На мой взгляд, это разные ситуации. Думаю, что доллар может по отношению к основным мировым валютам топтаться на месте или не расти сильно, но к рублю при этом легко может подорожать. У нас проблемы с торговым балансом, бюджет уже как тришкин кафтан. Поэтому, полагаю, балансирующий курс находится повыше.



Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент».









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