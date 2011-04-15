Brent уверенно пробила $55 за баррель, а рубль продолжает укрепляться в пятницу, несмотря на новый всплеск геополитических рисков и приближающееся заседание ЦБ.

Курс российской валюты к доллару в первые минуты торгов находится чуть ниже 57,4. Рынок, кажется, потерял веру в доллар, поэтому даже сейчас у валют развивающихся стран остается шансы на рост. Для рубля также большое значение имеют перспективы нефтяного рынка.

Позитивный прогноз МЭА и ОПЕК могут привести к тому, что Brent достигнет $57 в ближайшие недели, если, конечно, этому будет способствовать американская статистика.

Что касается заседания ЦБ, то даже снижение ставки на 0,5 п.п. уже учтено в ценах. Регулятор вряд ли снизит ставку на 0,75 п.п., хотя это бы удивило рынки, но для рубля снижение все равно будет означать усиление давления, да и фиксацию прибыли после этого никто не отменял, поэтому неделю завершим с большой вероятностью ниже 58 за доллар.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка









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