Рынок криптовалют обвалился на $40 млрд

Заявление о закрытии биржевых торгов крупнейшей биржи Китая BTCC, и еще двух других, входящих в «Большую тройку», привело к мощному обвалу рынка криптовалют. За сутки рынок потерял $40 млрд. рыночной капитализации снизившись со $160 до $120 млрд. На данный момент официального распоряжения от властей Китая о закрытии торгов не поступало.

Вероятно, текущая реакция трех крупнейших китайских бирж - это попытка сообщить властям о полном содействии и готовности выполнять любые распоряжения. Можно предположить, что отсутствие официальных заявлений от регулятора не последовало на фоне опасений за будущее экономики КНР: в стране сосредоточены огромные ресурсы криптовалютного рынка. Кроме того, очень вероятно, что Китай не собирается отказываться от борьбы за статсус «Крипо-столицей мира ».

Нельзя не отметить влияние политического фактора на ситуацию: близятся перестановки в руководстве страны и очередной съезд партии, поэтому любая вероятность колебаний финансовой системы должна быть исключена. Демонстрация силы властей без фактического удара по новому рынку могла бы стать идеальным решением для правительства.

На данный момент сообщается, что 15 сентября представители крупнейших бирж встретятся с регулятором, и участники рынка надеятся, что после столь апокалиптической динамики рынок услышит нечто, что подействует в качестве успокоительного средства.

Пока же биткоин остановился на отметке $3111.93 (-19%), эфир $216.66 (-20%), лайткоин $42.34 (-29%), монеро $85.98 (-24.71%), Zcash $153 (-23%), эфир классик $9.68 (-30%), Bitcoin cash $371.70 (-21.22%).

Если сравнить размах движений с рынком форекс, то отмена Банком Швейцарии привязки национальной валюты к евро в 2015 году, привела к 15% изменению в стоимости валюты. Это спровоцировало панику на финансовых рынках и привело тяжелым последствиям в ряде стран.



Команда аналитиков FxPro





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